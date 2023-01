Bollette | arrivano per tutti gli sconti decisi dal governo | come funzionano e come ottenerli

(Di venerdì 27 gennaio 2023), nuovi aiuti del. Il caro energia, il caro carburanti, gli stipendi fermi e l’inflazione galoppante. Sull’Italia, e non solo, sembra essersi scatenata la tempesta perfetta che rende la vita dei cittadini sempre più complicata. Ilguidato da Giorgia Meloni ha più annunciato che la priorità è dare sostegno per affrontare la difficile situazione. Intanto, però, dal primo gennaio non c’è più lo sconto di 18 centesimi al litro per i carburanti. Una brutta notizia per gli italiani dal primo gennaio, ma per fortuna ilha deciso adesso di dare un aiuto concreto alle famiglie. Si parla di un sostegno a famiglie e imprese per quanto riguarda l’impatto didel gas e di elettricità. Ieri, giovedì 26 gennaio, ne ha parlato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che ...

... a cui bisogna aggiungere le varie spese dida capogiro e l'aumento dell'inflazione. Visto ...che ne hanno bisogno e rientrano in casi o situazioni particolari) in provincia di Rimini...... a cui bisogna aggiungere le varie spese dida capogiro e l'aumento dell'inflazione. Per ...che ne hanno bisogno e rientrano in casi o situazioni particolari) in provincia di Riminia ...

Il postino, chi l’ha visto Bollette in ritardo arrivano già scadute "Presto stop ai disagi" IL GIORNO

Caro bollette, arrivano gli aiuti del Governo ma non sono per tutti - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

«Mi arrivano bollette del gas di una casa non mia»: è quella della sua ex domestica Umbria 24 News

Le bollette non arrivano, si teme la stangata Civonline

Cosa cambierà per le bollette nel 2023 Adnkronos

StampaIl ministro dell’Economia Giorgetti dichiara che il governo sta studiando meccanismi per intervenire quando in primavera scadranno le misure di supporto attualmente in vigore. Il governo interve ...Il sindaco di Paola, Giovanni Politano, contro “alcune forze politiche tentando di gettare fumo negli occhi ai cittadini” PAOLA (CS) – “Non esiste nessun caos bollette. Ancora una volta alcune forze p ...