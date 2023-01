BMW M3 CS | la più potente e cattiva di sempre

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) BMW si appresta a lanciare nel mercato, seppur in versione limitata, l’ultima versione della celebre berlina della classe M, la BMW M3 CS, che dal prossimo mese di marzo entrerà in produzione. La casa tedesca ha già rilasciato le prime immagini e le caratteristiche tecniche della nuova M3, che sarà la più, leggera, ma anche costosa della serie M3, e soprattutto pensata per chi non scende a compromessi. Non è ancora stato ufficializzato il numero di unità che saranno prodotte, ma BMW afferma che l’idea di farla in serie limitata è per dare un valore aggiunto ad un prodotto estremo, ed al momento non è ancora stato ufficializzato il prezzo di vendita. BMW M3 CS tutta potenza e leggerezza Come da tradizione, la casa tedesca con i suoi modelli M puntatantissimo su due aspetti fondamentali e caratterizzanti anche questa BMW M3 ...