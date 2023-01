Binario 21 stasera in tv su Rai 1 con Liliana Segre e Fabio Fazio | a che ora inizia e chi sono gli ospiti

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Oggi, 27 gennaio, ricorre la Giornata della Memoria, tante letive in programma non di meno sulle reti televisive e su Rai 1 andrà in onda21 condotto daa partire dalle 20 e 35. Un appuntamento che è finalizzato a mantenere viva la memoria delle persecuzioni e dello sterminio degli ebrei. Un viaggio nel quale sarà preziosa ospite la senatrice a vitatestimone della deportazione ad Auschwitz La senatrice sarà testimone diretta di quanto accadde in quel gennaio del 1944 quando salì sul treno, a soli 13 anni, che la portò nel campo di sterminio di Auschwitz con altre 604 persone, ma dal quale tornarono solo in 22. Un evento terribile che laripercorrerà insieme a ...

La senatrice a vita Liliana Segre al Memoriale della Shoah di Milano.in tv ci fa da guida in21, la trasmissione di Rai 1 in diretta condotta da Fabio Fazio. Sopravvissuta ad 'Auschwitz, torna nel luogo da cui è partita su un treno verso il campo di ...in prima serata su Rai 1 alle 20:35, in occasione della Giornata della Memoria , va in onda21 . La Senatrice a vita Liliana Segre , accompagnata da Fabio Fazio , conduce gli ...

Binario 21, stasera in tv: Fabio Fazio e Liliana Segre per la Giornata della Memoria Today.it

Stasera in tv c’è Binario 21: nel Giorno della Memoria, il ricordo di Liliana Segre a Fabio Fazio Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Il viaggio della Memoria con Liliana Segre e Fabio Fazio in diretta dal «Binario 21» La Gazzetta del Mezzogiorno

The Voice Senior 2023 stasera non va in onda su Rai 1, perchè Ecco il motivo e cosa andrà in onda al suo posto SuperGuidaTV

The Voice Senior 3, stop al programma della Clerici: perché non va in onda stasera in tv Il motivo del cambio ilmattino.it

B inario 21 è il programma di punta che Rai 1 dedica alle 20.35 al Giorno della Memoria 2023. Dal Memoriale della Shoah presso la Stazione di Milano, Liliana Segre ripercorre in diretta la sua tragica ...La guida agli appuntamenti stasera in tv per la Giornata della Memoria: da Liliana Segre su Rai 1 ai film e ai documentari ...