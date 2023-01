Binario 21 | Green book o I mercenari 2? La tv del 27 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Per la prima serata in tv, venerdì 27su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “21”, condotto da Fabio Fazio, in occasione della Giornata della Memoria. Da quel luogo nascosto, il21, il 30del 1944 partì il treno che condusse la tredicenne Liliana Segre al campo di sterminino di Auschwitz, insieme ad altre 604 persone, fra cui suo padre Alberto, da dove feero ritorno in 22. Ed è da quel sotterraneo che la Senatrice a vita, accompagnata da Fabio Fazio, ripercorre la storia di quella terribile giornata del ’44, per una testimonianza che diventa racconto civile collettivo. Un viaggio indietro nel tempo di 79 anni che si avvale anche di materiali fotografici, stampa e video dell’epoca, per rendere visibile a tutti un luogo normalmente invisibile e per ricordare una delle vicende più nere delle ...