Biathlon | Europei 2023 | ucraina Merkushyna vince sprint femminile | Carraro 19esima

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’Anastasiyaha vinto laaglidi, in corso nella località svizzera di Lenzerheide. La 28enne ha avuto la meglio con il tempo di 23’14?5 grazie alla sua precisione al poligono, terminato senza errori, e a una grande prova sugli sci. Argento per la svedese Tilda Johansson, seconda per soli 5 centesimi con un errore al poligono, mentre il bronzo è andato alla tedesca Vanessa Hinz con una prestazione senza errori al tiro ed un ritardo di 1?8. Michela Carrara è stata la migliore delle azzurre con il 19esimo tempo a 1’11?2 dalla vetta, mentre le altre italiane hanno chiuso oltre la trentesima posizione: Eleonora Fauner 37esima con 2 errori, Beatrice Trabucchi 42esima con 1, Linda Zingere 45esima con 2 e Martina ...

L'ucraina Anastasiya Merkushyna ha vinto la sprint femminile agli2023 di, in corso nella località svizzera di Lenzerheide. La 28enne ha avuto la meglio con il tempo di 23'14 5 grazie alla sua precisione al poligono, terminato senza errori, e a una ......di consegnare all'atleta del Centro sportivo esercito Michela Carrara un Premio speciale Fair play per il gesto di cui è stata protagonista in occasione dei recenti Campionatidi. ...

Biathlon - Europei, Merkushyna conquista l'oro nella sprint. Carrara ... FondoItalia.it

Eleonora Fauner 37a nella Sprint degli Europei di biathlon FISI FVG

Biathlon: Michela Carrara 19ª nella sprint degli Europei gazzettamatin.com

Biathlon, Europei 2023: ucraina Merkushyna vince sprint femminile ... SPORTFACE.IT

Sci nordico, sci alpinsimo e biathlon - Programma e orari delle gare ... FondoItalia.it

Il Panathlon club du Val d'Aoste ha deciso di consegnare all'atleta del Centro sportivo esercito Michela Carrara un Premio speciale Fair play per il gesto di cui è stata protagonista in occasione dei ...Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo di giornata con calcio, tennis e sport invernali.