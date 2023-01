Bergoglio scatena il panico a sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tanta disparità di trattamento in meno di 48 ore non si vedeva da un pezzo. Roba da record. Papa Francesco, che l’altro ieri era sulle prime pagine di tutti i giornali online per le sue parole sugli omosessuali, oggi magicamente scompare dalle scena mediatica italiana pur avendo affrontato un argomento simile. E con uguale veemenza: se “essere gay non è un crimine”, Jorgecrede pure che occorra “riscoprire il valore dell’unione coniugale tra uomo e donna”. Uomo e donna. In fondo non si tratta di una novità, certo: il magistero della Chiesa questo dice. E forse fa più “notizia” seall’Associated Press qualifica come “ingiuste” le leggi che criminalizzano i gay. Va però anche detto che in pochi – due giorni fa – hanno posto l’accento su un’altra questione, o meglio su un’altra frase formulata dal pontefice nella stessa intervista. ...