Bergamo | si presenta a esami patente con telecamera e altoparlante nascosti | arrestato

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Milano, 27 gen.(Adnkronos) - Un ventitreenne è statoieri, a, per aver tentato di superare gliper lautilizzando un sistema di comunicazione con l'esterno, studiato per superare fraudolentemente il quiz. Ad allertare i carabinieri è stato il personale della motorizzazione civile diche ha segnalato la presenza di unnando con un atteggiamento sospetto. Intervenuti sul posto, i militari hanno individuato il ragazzo, un 23enne originario del Bangladesh residente a Milano e lo hanno sottoposto a un controllo. Ne è emerso che addosso aveva un kit composto da una microdotata di, posizionata in corrispondenza di un foro appositamente predisposto sulla felpa e collegata ad un dispositivo ...

Blucerchiati senza Colley e Sabiri GENOVA - "Andiamo ad affrontare l'Atalanta con rispetto ma senza paura". Dejan Stankoviccosì la trasferta di, dove domani sera la Sampdoria andrà a caccia di un risultato positivo per provare a riaccendere le speranze di salvezza. "Dobbiamo inseguire la continuità di ..."Andiamo ad affrontare l'Atalanta con rispetto ma senza paura". Dejan Stankoviccosì la trasferta di, dove domani sera, sabato, la Sampdoria scenderà in campo al 'Gewiss Stadium'. "Dobbiamo inseguire la continuità di prestazione che non è mai mancata da quando il ...

L’Università di Bergamo si presenta agli studenti per due sabati consecutivi BergamoNews.it

Bergamo: si presenta a esami patente con telecamera e altoparlante ... Il Sannio Quotidiano

Tecnocasa: tornano gli investitori a Bergamo e Brescia Monitorimmobiliare.it

Malena presenta il Bergamo Sex Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Fino al 29 gennaio la decima Festa del Cioccolato a Bergamo Socialbg

Blucerchiati senza Colley e Sabiri GENOVA (ITALPRESS) - 'Andiamo ad affrontare l'Atalanta con rispetto ma senza paura'. Dejan Stankovic presenta ...Presenti in sala allenatori e capitane delle squadre di A1 ... Stefano Micoli, tecnico Volley Bergamo non nasconde “l’emozione per essere la prima volta come primo allenatore ad un evento come questo.