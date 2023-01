Bergamo fa la storia | Conti-Macii | oro agli Europei di pattinaggio Argento per Ghilardi-Ambrosini

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) C’è tanta, tantissimain Finlandia, dove sul ghiaccio dei Campionatisi è scritta ladeldi figura italiano con una straordinaria doppietta nella gara delle coppie di artistico. Meda d’oro per Sara(22enne di Zanica) e Niccolòche gareggiano per la bergamasca Icelab,per Rebecca(23 anni di Perdrengo) e Filippodelle Fiamme Azzurre e che si allenano anche loro a.

Per il movimento azzurro, che nelladelle coppie di artistico poteva vantare un solo podio con Berton-Hotarek a Zagabria nel 2013, una prima volta assoluta e una soddisfazione enorme alla ...