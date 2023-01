Skriniar - Psg:è apparso visibilmente stizzito in merito alla questione del mancato rinnovo dello slovacco coi nerazzurri Continua a tener banco in Casa Inter , la questione legata al mancato rinnovo ...Le parole di Roberto Sistici, agente di Milan Skriniar che ha escluso la possibilità del rinnovo del difensore slovacco con l'Inter, non sono affatto piaciute a. L'amministratore delegato dei nerazzurri, tuttavia, all'uscita dell'Assemblea della Lega Serie A non ha voluto commentare: ' No, veramente ragazzi. Non ho niente da dire . Le ...

Beppe Marotta: «Al liceo giocavo a calcio con Maroni. La Juventus è il passato» Corriere della Sera

INTER, MAROTTA: "SKRINIAR OGGI NO, MA NE PARLEREMO" - Sportmediaset Sport Mediaset

VIDEO - Marotta in dribbling: "Skriniar via a gennaio Niente da dire". Poi l'ad non replica alle... Fcinternews.it

Doppio 'colpo' per Inzaghi: Marotta accelera e chiude CalcioMercato.it

TMW - Skriniar subito al PSG Offerta da 15 milioni in arrivo, poi palla a Marotta e Zhang TUTTO mercato WEB

Così Marotta e Ausilio hanno deciso di accelerare fronte rinnovi: si attendono novità per quello di Bastoni, in scadenza nel 2024. Beppe Marotta – calciomercato.it Il centrale è assistito da Tullio ...Skriniar è ormai lontanissimo dall'Inter e con il PSG nel destino. I parigini stanno valutando l'offerta finale ai nerazzurri ...