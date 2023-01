Beppe Grillo condannato per diffamazione verso una parlamentare Pd | le motivazioni | La critica non si basi su una menzogna

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La deputata barese Cinzia Capano era stata ricoverata d'urgenza per un malore nel maggio 2011 ma il fondatore del M5s la accusò di aver disertato l'Aula per boicottare il referendum sull'acqua

è stato condannato per diffamazione verso una parlamentare Pd, Cinzia Capano , che era stata ricoverata d'urgenza per un malore nel maggio 2011 e che era stata accusata dal fondatore del ...Il primo ad attaccare e' statosul suo blog: "Dalle bombe alle canzoni. Anche il dolore fa spettacolo", scrive il fondatore dle Movimento 5 Stelle a cui segue il commento di Giuseppe ...

Beppe Grillo condannato per diffamazione verso una parlamentare Pd, le motivazioni: "La critica non si basi s… La Repubblica

Torna in Calabria Beppe Grillo con nuovo show 'Io sono il peggiore', ad aprile sarà a Lamezia Il Lametino

In Calabria il nuovo show di Beppe Grillo Corriere della Calabria

La Corte sulla condanna a Grillo: 'La critica non si basi su menzogne' Agenzia ANSA

Ascolta di Torquato Cardilli – I bollettini della guerra Russia-Ucraina, che dura ormai da un anno, e le informazioni che vengono diffuse da chi è interessato solo a far prevalere la propria verità, c ...Ascolta Più di 200 persone tra i super ricchi del mondo hanno chiesto mercoledì scorso ai governi di tutto il mondo di essere tassati per aiutare a risolvere il divario tra ricchi e poveri. Il gruppo ...