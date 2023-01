Benzina | Agcm | “L’esposizione dei prezzi medi non è necessaria”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) ROMA – L’Autorità garante della concorrenza e del mercato () “ritiene che non vi sia necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento(dei carburanti, ndr), atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori, a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi”. E’ quanto ha detto il presidente dell’, Roberto Rustichelli, in audizione alla Commissione Attività produttive della Camera sul decreto Trasparenza sui carburanti. L'articolo L'Opinionista.

