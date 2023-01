“Benedetto XVI si dimise per l’insonnia | la rivelazione di Ratzinger al suo biografo in una lettera”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Quando PapaXVI all’improvviso si, diventando il primo caso di pontefice a lasciare il soglio da vivo, le speculazioni sulle ragioni furono tantissime. Ma è lo stesso papa a rivelarlo:. Sarebbe stato questo disturbo del sonno, sofferto da circa il 10% della popolazione, il “motivo centrale” delle sue dimissioni nel 2013. Unafatta dallo stesso pontefice emerito in unainviata poche settimane prima della sua morte, avvenuta il 31 gennaio, al suoe diffusa oggi da un settimanale tedesco. Il Papa emerito ha inviato unail 28 ottobre, poche settimane prima della sua morte, al suo, il tedesco Peter Seewald. In questo documento, rivelato dal settimanale Focus, Joseph ...

Il suo medico personale gli aveva poi prescritto «potenti rimedi» che gli avevano inizialmente permesso di assicurare il suo incarico, ma poi i sonniferi avrebbero raggiunti i loro limiti ...L’insonnia sofferta da Papa Benedetto XVI è stata il "motivo centrale" delle sue dimissioni nel 2013: lo ha rivelato lui stesso in una lettera inviata poche settimane prima della sua morte al suo ...