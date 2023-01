Benedetto XVI | risolto il mistero delle dimissioni | svelata la malattia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Perché Paparassegnò lenel febbraio del 2013? Si è discusso a lungo sui motivi che indussero Joseph Ratzinger a fare un passo indietro dalla guida del Vaticano e, riferisce il sito del Corriere della Sera, è stato lo stesso Pontefice a svelare il motivo in una lettera scritta al biografo Peter Seewald, che l'ha ricevuta il 22 ottobre 2022, un paio di mesi prima del decesso del Santo Padre. “Il motivo centrale fu l'insonnia, che mi ha accompagnato ininterrottamente dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia” le parole diXVI, che fa risalire i suoi problemi al 2005. “I forti rimedi che all'epoca mi erano stati prescritti dal mio medico personale avevano funzionato in un primo tempo e garantito la mia disponibilità» come Papa. Ma poi i farmaci hanno raggiunto i loro limiti” la spiegazione nella ...