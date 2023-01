Ben Shelton | ecco la più grande sorpresa degli Australian Open

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Questi2023 hanno prodotto una grandissima. Ben, direttamente dagli Stati Uniti, si è preso le luci della ribalta riscrivendo parzialmente le gerarchie di forza nel tabellone dello Slam oceanico. Il giovanissimo statunitense (appena ventenne) alla prima apparizione lontano da casa è riuscito a cogliere i quarti di finale dell’importante competizione mettendo in mostra tutte le sue qualità. Sarà un semplice fuoco di paglia oppure è l’inizio di una carriera da seguire con grandissimo interesse a livello internazionale? Le dichiarazioni di Ben(Credit foto – pagina Facebook del tennista via Getty Images)“La capacità di essere tosto in campo, di resistere per cinque set contro un bel po’ di gente – ha detto il tennista statunitense dopo gli ...