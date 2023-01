Belen Rodriguez | la showgirl blocca il tram in pieno centro | caos a Milano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Personaggi Tv. . Classe 1984,è è una modella, conduttrice televisiva eargentina. La donna è un volto noto di Mediaset poiché conduce da anni programmi come Le Iene e Tu sì que vales. In questi giorni laè stata paparazzata mentre commetteva un’infrazione con la sua auto aldi. C’è da dire anche che non è la prima volta che le succede. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.Leggi anche –> “GF Vip 7”, Alfonso Signorini non perde l’occasione e fa una battuta sue Antoninoè stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Nuovo mentre ha commesso un’infrazione alla guida. A, incittà, ...

è finita nell'occhio del ciclone per un servizio del settimanale Nuovo in cui la si vede posteggiare la sua auto sulle rotaie di un tram a Milano finendo per bloccare per alcuni ...... nel quale si legge: "Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia 1, ...

Stefano De Martino e Belen, è crisi Tra le storie Instagram spunta un messaggio che non lascia dubbi ilgazzettino.it

Belen blocca la strada parcheggiando sui binari del tram, diceva: Nella vita ne ho fatte di ogni Fanpage.it

Belen parcheggia l'auto sui binari di un tram e se ne va con nonchalance Tuttosport

Belen parcheggia sui binari del tram e blocca il traffico a Milano, aveva fretta Today.it

Martedì 24 gennaio è andata in onda l’ultima puntata de Le Iene, dove il pubblico ha assistito alla conduzione in solitaria della bella Belen Rodriguez. La showgirl durante la puntata non ha mai ...Belen Rodriguez è finita nell'occhio del ciclone per aver bloccato un tram a Milano parcheggiando la sua auto sulle rotaie.