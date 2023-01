Belen blocca tram e semina panico | “Nella vita ne ho fatto di ogni”

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il settimanale Nuovo ha paparazzato la showgirl argentinaRodriguez intenta a districarsi tra i suoi molteplici impegni a Milano, con la didascalia “rispettare le regole non è il suo forte”. La conduttrice de “Le Iene”, infatti, era talmente indaffarata e presa dalle cose da fare, che ha lasciato la sua auto parcheggiata sui binari del, impedendone la circolazione. Nonostante l'evidente disagio recato ai passeggeri del veicolo,è tornata con molta nonchalance a recuperare la sua vettura, e non è stata nemmeno multata per quanto accaduto. Tuttavia, non è la prima volta cheha problemi in strada: già nel 2017 venne pizzicata dai paparazzi intenta, con il suo fidanzato di allora Andrea Iannone, a parcheggiare su un marciapiede, impedendo alle altre auto di poter uscire dal parcheggio. D'altro ...