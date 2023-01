Beccato un corriere della droga in aeroporto | la scoperta a Firenze con i raggi X | quanti ovuli aveva in corpo – Il video

Ed è stato lì che hanno scoperto che il passeggero era in realtà undella droga. Con la tecnica del body packer , l'uomo aveva dentro di sé diversi ovuli di cocaina. Gli esami hanno ...Aveva esultato troppo per la vittoria dell'Italia agli Europei, in particolare per il 3 - 0 sulla Turchia del 6 giugno 2021. Un 20enne di Cervia si èuna testata in faccia in spiaggia da un 45enne riccionese, in vacanza con la famiglia a Cervia. A fine gara, i giovani vicini di ombrellone avavano iniziato a festeggiare in modo rumoroso, ...

Beccato un corriere della droga in aeroporto, la scoperta a Firenze ... Open

Beccato con 1.100 Kg di cocaina, corriere della droga lascia il carcere AvellinoToday

La bugia di Dumitru Stratan, ex di Yana Malayko, alla mamma: «L'ho mandata via, l'ho beccata con un altro» Corriere Milano

Belen blocca il traffico con la sua auto, ma non sembra preoccuparsene Corriere dello Sport

Cervia, esulta per la vittoria dell'Italia agli Europei e becca una ... Corriere Romagna

in tutto questo bloccando il traffico! Il tram infatti non ha potuto transitare. Il settimanale Nuovo l'ha beccata mentre tornava alla sua vettura e ci risaliva con estrema nonchalance. A quanto pare ...Il pilota F1 Red Bull è stato beccato in uno showroom monegasco. Cosa faceva Stava osservando molto attentamente una Ferrari SF90 Stradale con pacchetto Assetto Fiorano ...