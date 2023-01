Bayer Leverkusen | UFFICIALE | arriva il nuovo portiere

Continua il momento nero del Borussia Monchengladbach , che dopo la rocambolesca sconfitta interna con il, in settimana ha perso 1 - 0 contro l'Augsburg . Per i Fohlen un'altra ...Spettacolo in arrivo in modo particolare in Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach, Bayern Monaco - Eintracht Francoforte, Werder Brema - Wolfsburg e- Borussia Dortmund. I gol ...

Torino, su Shomurodov anche il Bayer Leverkusen. Praet colpo finale Tuttosport

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: quote scommesse e pronostico Bundesliga 29/1/2023 bwin News Italia

UFFICIALE: Bayer Leverkusen, preso un nuovo portiere dopo l'infortunio di Lunev. Ecco Pentz TUTTO mercato WEB

Bayer Leverkusen-Bochum, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici Il Veggente

Su Shomurodov si inserisce anche il Bayer Leverkusen Torino Granata

Nuovo portiere per il Bayer Leverkusen che ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo dal Reims Patrick Pentz. L'austriaco ha firmato fino al 2025.In Champions League è arrivato un mesto ultimo posto in un girone con Bruges, Porto e Bayer Leverkusen che non è valso nemmeno l’Europa League. In Copa del Rey l’Atletico Madrid è stato eliminato dal ...