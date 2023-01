Basta ipocrisie | l’Italia è in guerra con la Russia

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 27 gennaio 2023) I carri armati che vanno a sostenere l’Ucraina? Io dico che siamo in. Io non sopporto l’ipocrisia. Chi continua a dire che non siamo incontro laè un ipocrita. Lo capisco da chi sta al governo, che deve mantenere una certa forma per dire che non siamo indirettamente con Mosca ma “aiutiamo l’Ucraina a difendersi”. Ma sono distinzioni inutili. Non mandiamo i soldati a morire, certo. Non mandiamo i caccia a morire, certo. Ma siamo inal fianco dell’Ucraina contro la. In. Cruciani: "con questa ipocrisia, siamo in".@giucruciani #Ucrania#carriarmati #Zelensky pic.twitter.com/YvCROS4urI — La Zanzara (@LaZanzaraR24) January 27, 2023 Io non sono un ...