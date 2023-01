Basket | Milano sbatte sull’attacco del Monaco | altra sconfitta in Eurolega

(Di venerdì 27 gennaio 2023) In una gara dalle percentuali realizzative a lungo davvero alte, l’ASsi vendica dellasubita al Mediolanum Forum e batte l’Olimpia EA7 Emporio Armaniper 101-88 nel 21° turno di regular season di2022-2023. Resta all’ultimo posto la squadra di Ettore Messina nonostante un gran Timothé Luwawu-Cabarrot da 19 punti; troppo importante l’impatto dell’ex Mike James (18) e di John Brown (15), ma anche di Elie Okobo (19). Per i meneghini quinta partita persa di fila. I primi tre minuti hanno un solo nome: quello di Mike James, letteralmente inarrestabile nel parziale di 12-0 che ilrifila all’Olimpia dopo la tripla di Melli. Chi sveglia la squadra ospite è Luwawu-Cabarrot, che sente l’odore di casa, trascinae ricuce fino al -2. Anche Hall riesce ...

Nelle file di Monaco molto bene Thomas, molto preciso al tiro da due e dall'arco, così come si rivela davvero efficace per il Monaco Okobo. L'equilibrio caratterizza quasi tutto il quarto

Microfoni di Eleven Sports aperti, dopo la gara di EuroLeague tra Monaco e Milano, per raccogliere sul parterre della Salle Gaston Medecin le parole a caldo di coach Ettore Messina