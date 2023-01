Basilico | “Con Pinelli vicepresidente ci aspetta un Csm allineato con il Governo”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Con l’elezione dell’avvocatoa vice presidente del Csm, sui si parla di “svolta epocale” perché per la prima volta il Consiglio sarà guidato dal Centrodestra. Marcello, consigliere del Csm in quota Area, secondo lei è davvero così? “Io non credo che ci sia un cambiamento epocale, almeno non su questo aspetto. Del resto l’avvocatosi è sempre presentato come estraneo all’agone politico e non riferibile alla parte politica che lo ha indicato, ossia la Lega. Il cambiamento significativo che vedo – ma che nessuno sta sottolineando – è piuttosto nelle posizioni di Magistratura Indipendente che oggi ritiene di vedere in un vice presidente espressivo della cultura della maggioranza dila migliore garanzia per la magistratura. È stata proprio Magistratura Indipendente in passato a identificare ...