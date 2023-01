Bari | fatta per l’arrivo di Esposito dall’Inter | le ultime

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ilsta per mettere a segno un colpo importante per la Serie B,infatti starebbe per arrivareIlsta per mettere a segno un colpo importante per la Serie B,infatti starebbe per arrivare. L’attaccante classe 2002 si trasferirà in prestito in Puglia in questi sei mesi e sarà un rinforzo importante per l’attacco dei galletti in B. Lo riferisce Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bari, sventato il sequestro di un imprenditore Dire

Alla vigilia della gara interna con il Perugia, Michele Mignani, tecnico del Bari, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ... dei giocatori in esubero e degli scontenti. Il direttore sta facendo ...La finestra invernale di calciomercato volge verso i suoi ultimi, frenetici, giorni. Le società sono al lavoro per chiudere le trattative in atto prima del gong finale e non fa eccezione ...