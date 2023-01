Barcellona | UFFICIALE | rinnova Marcos Alonso

Ilcontinua a lavorare per poter depositare il nuovo contratto di Gavi entro il 31 gennaio ... i catalani non avevano potuto depositare l'accordo in lega , rendendolo cosìda un ...Rafael Nadal ha pubblicato un tweetdove comunica le proprie condizioni, dopo la lesione all'ileo - psoas. 'Oggi sono stato alla Tecknon Tennis Clinic didove mi hanno fatto dei test. I risultati di Melbourne sono ...

UFFICIALE: Marcos Alonso ha rinnovato col Barcellona fino al 30 giugno 2024 TUTTO mercato WEB

Ufficiale: Marcos Alonso rinnova con il Barcellona fino al 2024 Alfredo Pedullà

Il Barcellona presenta la maglia con la “Senyera” in omaggio alla ... Social Media Soccer

UFFICIALE: Barcellona, colpo in prospettiva. Preso l'attaccante argentino 18enne Roman TUTTO mercato WEB

Depay saluta il Barcellona: è ufficiale il trasferimento all'Atletico Madrid Goal.com

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Marcos Alonso giocherà con la maglia del Barcellona almeno fino al 2024. L'esterno sinistro spagnolo, classe 1990 e con un passato in Serie A nella Fiorentina, ha infatti rinno ...L’esito del consiglio comunale di ieri sera, con l’approvazione della mozione sulle revoca delle indennità di carica, presentata dall’opposizione e votata da una porte di Forza Italia senza la rottura ...