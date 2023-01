(Di venerdì 27 gennaio 2023) Inella capitale del, Dhaka, si riuniscono fuori da una moschea dopo la preghiera del venerdi' per esprimere indignazione per le proteste di destrailin Svezia e ...

nella capitale del, Dhaka, si riuniscono fuori da una moschea dopo la preghiera del venerdi' per esprimere indignazione per le proteste di destra contro il Corano in Svezia e nei ...... dalla Turchia (10,0%) e dall'Iraq (6,7%) che sono come noto tutti Paesi. Guardando all'... Tunisia (circa 33.000 persone), Egitto (circa 29.000 persone) e(22.000 persone). Le ...

Bangladesh, musulmani protestano contro gli attacchi al Corano - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Bangladesh, musulmani protestano contro gli attacchi al Corano Tiscali Notizie

Bangladesh, musulmani protestano contro gli attacchi al Corano - Mondo Agenzia ANSA

Video: Bangladesh, musulmani protestano contro gli attacchi al Corano Il Giornale Di Vicenza

Bangladesh, musulmani protestano contro gli attacchi al Corano La Gazzetta del Mezzogiorno

I musulmani nella capitale del Bangladesh, Dhaka, si riuniscono fuori da una moschea dopo la preghiera del venerdi' per esprimere indignazione per ...