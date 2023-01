Banana marcia regalata a Traoré | squalificato sei mesi Ivan Nemer | giocatore della Nazionale e del Benetton Treviso

Ivan Nemer , pilone della Benetton Rugby, 11 presenze con la Nazionale azzurra, è stato squalificato sino al 30 giugno 2023 per l'episodio dellaregalata durante un pranzo di Natale al compagno di squadra Cherif Traoré . Come si misura il tempo sulla Luna Al via la creazione di un orologio: 'Sarà riferimento per il primo ...ROMA. Ivan Nemer, pilone della Benetton Rugby, 11 presenze con la Nazionale azzurra, è stato squalificato sino al 30 giugno 2023 per l'episodio dellaregalata durante un pranzo di Natale al compagno di squadra Cherif Traoré. Lo ha deciso il tribunale della Federazione Italiana Rugby, dopo un patteggiamento nel quale è previsto anche ...

