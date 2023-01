Bambolotto non binario e pronomi neutri | in Usa la propaganda gender inizia a 4 anni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Roma, 27 gen — Nelle scuole anglosassoni il lavaggio del cervello a base di ideologiaai bambini procede a grandi passi: l’ultimo fulgido esempio arriva, come da prassi, dagli Usa dove sta infuriando la polemica intorno a un video, postato dal cronista Jordan Chamberlain, utilizzato per la formazione dei dipendenti degli asili della Carolina del Nord tenuta dalla Ncaeyc, (North Carolina association for the education of young children). Lo riferisce La Verità.a 4Nella clip è mostrata una giovane maestra, Maddie Piper, mentre mostra una una piccola platea di bimbi dai quattro ai cinque. «Questo e? Nash ed e? proprio come me», spiega Piper, «cioe? non». «Quindi non sono sicuri se sono un maschio o una femmina», ...