Azienda Zero di Padova | Concorso per 104 Tecnici Biomedici

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’diha indetto unPubblico per selezionare 104 Figure come Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, i Candidati idonei saranno assegnati a varie aziende sanitarie. Viene offerto contratto a tempo indeterminato. Ilprevede il superamento di prove scritte e orali, i Candidati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti, e presentare la Domanda entro la data di scadenza prevista per il girono 23 febbraio 2023, tutte le informazioni sono reperibili nel link del Bando Integrale oppure sul sito di. Il Personale prescelto si occuperà di diagnostica e della gestione del laboratorio, é un’ottima occasione per chi vuole lavorare in un laboratorio biomedico presso una struttura di ...