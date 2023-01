Avellino | al Moscati l’open day Emicrania promosso dalla fondazione Onda

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiConsulenze e informazioni gratuite per la diagnosi precoce dell’. L’Azienda ospedaliera San Giuseppediha aderito alla giornata dedicata promossa(Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) e che si svolgerà il 31 gennaio. Presso l’ambulatorio del Centro Cefalee dell’Unità operativa di Neurologia e Stroke, diretta da Daniele Spitaleri, il responsabile del centro, Florindo d’Onofrio, dalle ore 14 alle 20, incontrerà gli utenti che aderiranno all’iniziativa. Le consulenze si svolgeranno solo su prenotazione e saranno riservate ai cittadini dai 14 anni in su. Per prenotarsi è necessario inviare, entro le ore 10 di lunedì 30 gennaio, una e-mail al seguente indirizzo: ...