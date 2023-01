Avatar | La via dell' acqua | Sigourney Weaver ha diretto una scena chiave del film | ecco perché

(Di venerdì 27 gennaio 2023) James Cameron ha svelato il motivo per cui ha lascito dirigere unae scene più importanti di: La via, che coinvolge il personaggio di Kiri, a. Il maniaco del controllo James Cameron ha rivelato di aver lasciato dirigere unae scenedi: La viaalla sua star. Il regista ha rivelato anche la ragione di tale scelta nel corso di un colloquio col pubblico pubblicato su YouTube. "Penso al giorno in cui Kiri era nel mondo degli spiriti, e stava incontrando sua madre, Grace, edoveva passare rapidamente da un personaggio all'altro, tra Grace e ...

