(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non èstato ultimato ildeideldopo il ribaltamento del camion cisterna contenente Gpl che nel primo pomeriggio del 25 gennaio scorso si è ribaltato in un campo alla periferia di. Seconda notte diper ideldi Benevento e per i loro Colleghi del Nucleo specializzato di Napoli e Bari. La complessità dell’intervento di messa in sicurezza del pesante mezzo e del suo pericoloso carico è determinata ovviamente sia dal potere esplodente del gas da petrolio liquefatto, sia dalla quantità trasportata, pari a 52.000 litri circa. La prima parte delle operazioni è stata completata, ora toccherà operare una nuova verifica. È grande la ...

...allontanato famiglie e automobilisti dalla zona dove nel primo pomeriggio di ieri si è... Solo dopo si provvederà a raddrizzare e rimuovere l'. 'Un grazie speciale ai vigili del ...Sono ancora in corsa da parte dei nuclei nbcr dei vigili del fuoco di Napoli e Bari il travaso del GPL dall'che si ènel pomeriggio di ieri. Le operazioni, condotte in piena sicurezza dovrebbero terminare nella tarda mattinata per consentire alle famiglie di rientrare nelle loro case. ...

Calvi – Autocisterna ribaltata, ancora attese per famiglie evacuate Il Sannio Quotidiano

Autocisterna ribaltata a Calvi, vigili del fuoco ancora al lavoro anteprima24.it

Calvi – Autocisterna gpl ribaltata, ancora attese per famiglie evacuate Il Sannio Quotidiano

Incidenti stradali: auto fuori strada a Quero Vas e autocisterna ... Radio Club 103

Ribaltata cisterna con 13mila litri di gasolio, recupero in atto: Statale in tilt Edizione Caserta

Si è rivelata più lunga del previsto l’operazione in via Molino, partita nel pomeriggio di mercoledì in seguito al ribaltamento di una autocisterna che trasportava gas per la Beneco di via Fornillo.Ieri sera la fiamma continuava a bruciare e le famiglie residenti non hanno ricevuto l’agognato via libera per il ritorno a casa. Si è rivelata più lunga del previsto l’operazione in via Molino, parti ...