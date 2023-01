Autocisterna ribaltata a Calvi | lavori conclusi | le famiglie tornano a casa

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Via Molino è stata riaperta, la fornitura elettrica è stata ripristinata e i nuclei familiari evacuati sono stati autorizzati a tornare nelle proprie abitazioni. Torna alla normalità la vita nella zona diinteressata dall’incidente stradale del 25 gennaio di un camion cisterna che traportava 52.000 litri di GPL. Si è concluso questo pomeriggio, dopo 48 ore, il lavoro dei Vigili del Fuoco di Benevento e dei Nuclei specializzati di Napoli e Bari che hanno provveduto al travaso del pericoloso carico e alla messa in sicurezza della strada interessata. Le delicate operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concluse con il riposizionamento del camion cisterna sulla carreggiata. A quel punto è stata ordinata la riapertura al traffico del tratto stradale chiuso per ovvi motivi precauzionali. Un grande sospiro di ...

Si è rivelata più lunga del previsto l’operazione in via Molino, partita nel pomeriggio di mercoledì in seguito al ribaltamento di una autocisterna che trasportava gas per la Beneco di via Fornillo.Ieri sera la fiamma continuava a bruciare e le famiglie residenti non hanno ricevuto l’agognato via libera per il ritorno a casa. Si è rivelata più lunga del previsto l’operazione in via Molino, parti ...