Auto si ribalta vicino a Roma | morti 5 giovani

(Di venerdì 27 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Incidente mortale questa notte lungo la via Nomentana, nel comune di Fonte Nuova, nell’hinterland di. Un’, una Fiat 500, per cause in via di accertamento, si èta. A bordo c’erano sei ragazzi. Cinque di loro sono, mentre il sesto si trova in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e i Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente. -foto Vigili del fuoco- (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Si ribaltano con la Cinquecento e muoiono in cinque. L'incidente gravissimo è avvenuto intorno alle 2.30 lungo via Nomentana, alle porte di Roma, nella frazione Tor Lupara a Fonte Nuova. A bordo della ...Secondo una prima valutazione a causare l'incidente sarebbe stata la velocità a cui viaggiava l'. I tre ragazzi deceduti hanno tutti 22 anni, le due ragazze hanno 18 e 17 anni. Probabilmente alla ...

Incidente stradale alle porte di Roma, l'auto si ribalta: morti cinque ragazzi, in ospedale un sesto Virgilio Notizie

Si ribalta un'auto vicino a Roma, morti 5 ragazzi Agenzia ANSA

Incidente a Roma, auto si ribalta a Fonte Nuova su via Nomentana: morti cinque ragazzi, grave un 21enne Il Fatto Quotidiano

Roma, auto si ribalta con sei ragazzi a bordo: cinque morti TGCOM

Si ribalta auto vicino Roma, morti 5 ragazzi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Un’auto, una Fiat 500, per cause in via di accertamento, si è ribaltata. A bordo c’erano sei ragazzi. Cinque di loro sono morti, mentre il sesto si trova in ospedale in gravissime condizioni. Sul ...Paura ieri a Torrione di Salerno per un incidente stradale. Un 27enne alla guida della sua auto, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato finendo contro un palo del ...