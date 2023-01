Auto si ribalta | morti 5 giovani nell' hinterland di Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Incidente mortale questa notte lungo la via Nomentana, nel comune di Fonte Nuova,'interland di. Un', una Fiat 500, per cause in via di accertamento, si èta. A bordo c'erano sei ragazzi. Cinque di loro sono, mentre il sesto si trova in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e i Carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente. (ITALPRESS).