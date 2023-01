Auto si ribalta | morti 5 giovani nell' hinterland di Roma

(Di venerdì 27 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Incidente mortale questa notte lungo la via Nomentana, nel comune di Fonte Nuova,'interland di. Un', una Fiat 500, per cause in via di accertamento, si èta. A bordo c'erano sei ragazzi. Cinque di loro sono, mentre il sesto si trova in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e i Carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente. (ITALPRESS).

Una sesta persona che era a bordo dell', una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale. Secondo quanto si apprende, le cinque vittime, tre ragazzi e due ragazze, avevano età comprese tra i 17 e i ...questa notte. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i , dopo che l'su cui viaggiavano, una , si è ribaltata più volte per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 a Fonte Nuova su via all'altezza del civico 611. Una sesta persona è stata ...

Roma, auto si ribalta con sei ragazzi a bordo: cinque morti TGCOM

Incidente a Roma, auto si ribalta: morti 5 giovani Adnkronos

Incidente stradale alle porte di Roma, l'auto si ribalta: morti cinque ragazzi, in ospedale un sesto Virgilio Notizie

Si ribalta un'auto vicino a Roma, morti 5 ragazzi Agenzia ANSA

Si ribalta un'auto vicino Roma, morti 5 ragazzi RaiNews

Un’auto, una Fiat 500, per cause in via di accertamento, si è ribaltata. A bordo c’erano sei ragazzi. Cinque di loro sono morti, mentre il sesto si trova in ospedale in gravissime condizioni. Sul ...Incidente a Roma questa notte. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l'auto su cui viaggiavano, una Fiat 500, si è ribaltata ...