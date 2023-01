Auto in fiamme sulla provinciale tra Pontida e Caprino

(Di venerdì 27 gennaio 2023). Un’ha preso fuoco lungo la stradatraBergamasco e. Intorno alle 9.30 di venerdì mattina la strada è stata chiusa per sicurezza dalla polizia locale. Il transito è stato consentito solamente su una corsia. Fortunatamente il conducente si è accorto in tempo delleche divampavano dal cofano, così ha accostato ed è sceso dall’rimanendo illeso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio.

L'incendio ha interessato anche una Dacia parcheggiata nelle vicinanze. I Vigili del Fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza la ...Genova. Intervento dei vigili del fuoco questa notte in via Polonio, a Bolzaneto, dove duein sosta sono andate distrutte dallea seguito di un incendio scaturito per cause ancora da determinare poco dopo le 23.

