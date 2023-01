Australian Open | dodicesima giornata | Djokovic-Tsitsipas doveva essere e tale sarà

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nessuna sorpresa nelle due semifinali maschili, saranno Novake Stefanosa contendersi il titolo degli2023. Onore a Tommy Paul e Karen Khachanov, protagonisti di due eccellenti percorsi in questi 10 giorni a Melbourne Park e comunque autori di due più che discrete prove quest’oggi. Ma avremo la finale che ci si aspettava alla vigilia, con in palio il titolo e anche la prima posizione del ranking mondiale PROGRAMMA E COPERTURA TVanche quest’oggi ha messo in mostra tutta la sua solidità dal punto di vista tecnico e mennel match vinto in quattro set (7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-3) ai danni del russo. Una prima di servizio dominante come lo era apparsa nelle sfide precedenti e soprattutto una tranquillità e sicurezza che spesso avevamo fatto ...

Non smette di sorridere Federica Urgesi, nell'intervista all'inviato di SuperTennis Dario Castaldo. La 17enne di Fano ha conquistato l'junior in doppio, in coppia con la 15enne slovacca Renata Jamrichova. Insieme hanno sconfitto 76(5) 16 10 - 7 le giapponesi Hayu Kinoshita e Sara Saito. "Abbiamo giocato contro in un ...È "molto sconvolgente, sono turbata" da quanto avvenuto, ha commentato la tennista ucraina Marta Kostyuk subito dopo la sconfitta durante le semifinali del doppio femminile agliche ...

Sarà Tsitsipas-Djokovic: la finale a Melbourne con vista sul numero 1 La Gazzetta dello Sport

Australian Open, risultati di oggi: Djokovic e Tsitsipas in finale Sky Sport

Australian Open, Tsitsipas e il lapsus di Djokovic: “La finale del Roland Garros Non la ricordo nemmeno io…” Ubitennis

L'incredibile Australian Open di Elena Rybakina LiveTennis.it

Australian Open: due semifinali donne No, una sola. Djokovic senior Padrone di pensare, dire e fare ciò che vuole, ma inopportuno Ubitennis

Il video con gli highlights della sfida tra Novak Djokovic e Tommy Paul, sfida valevole per la semifinale degli Australian Open 2023.MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas si affronteranno nella finale degli Australian Open maschili, primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento del Melbourne ...