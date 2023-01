Australian Open | Djokovic conquista l' ennesima finale Sfiderà Tsitsipas

Nella giornata di domenica 29 gennaio, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas non si contenderanno esclusivamente il titolo dell'2023. Il vincitore della finale diventerà infatti anche il nuovo numero uno al mondo . Per il serbo si tratterebbe di un ritorno, visto che lo è stato a lungo stabilendo anche vari ...... capace di dominare la seconda semifinale dell'2023 chiudendola 75 61 62 in due ore e 20 minuti . Con l'ennesima prestazione dominante in questa edizione del torneo "Down Under", il ...

Australian Open, Tsitsipas gioca da campione: battuto Khachanov, è la seconda finale Slam [VIDEO] Ubitennis

Australian Open, risultati di oggi: Djokovic e Tsitsipas in finale Sky Sport

Australian Open: Djokovic doma Paul in tre set, vola in finale per decima volta a Melbourne LiveTennis.it

Djokovic, il padre con i sostenitori di Putin agli Australian Open Corriere della Sera

Il padre di Djokovic dopo le polemiche: "Guarderò le semifinali a casa per non creare disagi" La Gazzetta dello Sport

La finale degli Australian Open 2023 sarà tra Tsitsipas e Djokovic. È stato il greco il primo a conquistare l'atto conclusivo del torneo, imponendosi sul russo ...Una risposta potrebbe fornirla Tommy Paul, avendo provato sulla propria pelle la sensazione di trovarsi dall'altra parte della rete un avversario ai limiti dell'onnipotenza sportiva, capace di ...