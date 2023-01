Australian Open 2023 | Tsitsipas | “Voglio diventare il numero uno al mondo”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “iluno al”. Stefanossi prepara al gran finale deglicontro Novak Djokovic: in palio, oltre al trofeo, la prima posizione nel ranking Atp. “Lo sogno da quanto sono piccolo, da quando ho visto Marcos Baghdatis arrivare in finale qui. Da allora lavoro duro per questo obiettivo e adesso è lì, a portata di mano. Forza ragazzi, andiamo a prendercelo” ha detto il greco. “Sto giocando un ottimo tennis e in campo mi diverto – aggiunge– Ricordo che da piccolo guardavo la tv e mi dicevo ‘Un giorno li’esserci io’. Il percorso per arrivare è stato davvero lungo, ed è cominciato proprio da queste parti, nello Slam che giocai a Melbourne da junior nel ...

Nella giornata di domenica 29 gennaio, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas non si contenderanno esclusivamente il titolo dell'2023. Il vincitore della finale diventerà infatti anche il nuovo numero uno al mondo . Per il serbo si tratterebbe di un ritorno, visto che lo è stato a lungo stabilendo anche vari ...... capace di dominare la seconda semifinale dell'2023 chiudendola 75 61 62 in due ore e 20 minuti . Con l'ennesima prestazione dominante in questa edizione del torneo "Down Under", il ...

La finale degli Australian Open 2023 sarà tra Tsitsipas e Djokovic. È stato il greco il primo a conquistare l'atto conclusivo del torneo, imponendosi sul russo ...Una risposta potrebbe fornirla Tommy Paul, avendo provato sulla propria pelle la sensazione di trovarsi dall'altra parte della rete un avversario ai limiti dell'onnipotenza sportiva, capace di ...