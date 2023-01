Australian Open 2023 | il padre di Djokovic assente per la semifinale contro Paul

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Srdjandi Novak, non è presente sugli spalti della Rod Laver Arena in occasione delladell’tra Nole e Tommy. Una decisione presa in seguito alle polemiche sorte dopo che era stato filmato insieme a dei tifosi che sventolavano bandiere filo-russe e cantavano slogan pro-Putin. “La mia famiglia ha vissuto l’orrore della guerra e desideriamo solo la pace. Non avevo intenzione di causare tali titoli o turbolenze. Guarderò la partita da casa” ha spiegato l’uomo. SportFace.