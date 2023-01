Australian Open 2023 | Djokovic | “Grande rispetto per Tsitsipas | che vince il migliore”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Ho unper, continua a migliorare. Secondo me è anche uno dei ragazzi più interessanti con i suoi ampi interessi fuori dal campo, con il suo taglio di capelli”. Queste le parole di Novakdopo la semifinale deglivinta 7-5 6-1 6-2 contro Tommy Paul. In finale il serbo sfiderà Stefanos, un match che metterà in palio non solo il trofeo, ma anche la prima posizione nel ranking Atp. “re unslam e essere il n.1 al mondo rappresenta l’apice della tua carriera di tennista” aggiunge, che ha già incontratoin una finale slam al Roland Garros 2021ndo in cinque set 6-7 2-6 6-3 6-2 6-4: “Di quella ...

Kia annuncia l'accordo per il rinnovo della partnership con gliper altri cinque anni. La Casa sudcoreana dunque sarà a fianco del popolare torneo di tennis australiano fino al 2028 , prolungando uno storico connubio iniziato nel lontano 2002 e ...Una vittoria. Una vittoria per riacciuffare la piazza numero uno del ranking, una vittoria per eguagliare il numero di vittorie Slam di Nadal. Una vittoria per riprendersi tutto . ...

Una mattanza. Novak Djokovic rispetta i pronostici e sconfigge nella semifinale degli Australian Open 2023 l’americano Tommy Paul (n.35 del ranking) per 7-5 6-1 6-2. Un dominio quello di Nole che ha i ...Chi può fermare la corsa di una Aryna Sabalenka in stato di grazia agli Australian Open 2023 La tigre della Bielorussia (soprannome che nasce dal tatuaggio del nobile felino) sembra imbattibile in ...