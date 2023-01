Aurora Ramazzotti super sexy alla festa di Michelle Hunziker | pancione scoperto e trasparenze | vestita così

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ildicresce a vista d’occhio e le recenti foto scattate in occasione del compleanno della mamma, lo dimostrano eccome! Non è passato inosservato il look sfoggiato dgestante, condiviso sui suoi profili Instagram. Altro che abiti premaman e poco importa se siamo nel mese più freddo dell’anno.ha pensato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Manca ormai poco tempo alla nascita del primo figlio die in queste ore lei stessa, annunciando la sua collaborazione con un noto marchio sportivo, ha fatto una riflessione sulla gravidanza.e la gravidanza...Ormai all'ottavo mese,si allena e lancia un progetto anche per il post parto rivolto alle donne in gravidanza. Non ha mai nascosto il pancione e, spesso, è anche andata a scontrarsi con diverse critiche. ...

La 26enne ha deciso di essere protagonista di un progetto per le donne in dolce attesa “Il programma di workout inizia adesso e si concluderà dopo la nascita di mio figlio” Aurora Ramazzotti incinta ...Aurora Ramazzotti è alle prese con le ultime settimane prima del parto. La figlia di Michelle Hunziker si sta preparando per dare alla luce il suo figlio primogenito e l'ansia, come più volte ha ...