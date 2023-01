in luogo pubblico: l'episodio è stato segnalato all' Esselunga del centro commerciale Pisanova a Pisa . Una ragazzina stava cercando di andare in bagno quando ha sentito degli "strani ...Per loro è scattata una sanzione perin luogo pubblico.

FdI, nel Pdl stretta sugli atti osceni, torna il carcere - Politica Agenzia ANSA

La proposta di legge FdI: stretta sugli atti osceni e ritorno del carcere. «Contrastare il degrado morale... Corriere della Sera

Atti osceni in luogo pubblico, arriva la stretta: «Torna il carcere». La proposta di legge di FdI ilmessaggero.it

Atti osceni nei bagni del centro commerciale: scoperti da una minorenne PisaToday

India, in scooter mentre abbraccia e bacia la fidanzata: arrestato per ... Fanpage.it

Stretta sugli atti osceni in luogo pubblico. È quanto prevede una proposta di legge di Fratelli d'Italia a prima firma del viceministro Edmondo Cirielli che modifica il codice ...Stretta sugli atti osceni in luogo pubblico. E’ quanto prevede una proposta di legge di Fratelli d’Italia a prima firma del viceministro Edmondo Cirielli che modifica il codice penale ripristinando il ...