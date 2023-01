Atti osceni in luogo pubblico | arriva la stretta di FdI

(Di venerdì 27 gennaio 2023) FdI ha presentato una proposta di legge per il pugno duro contro chi compiein. Il meloniano Cirielli: "Sia un reato, ma non c'entra niente con la prostituzione"

All'interno del testo si parla anche di punire con il carcere "" come il " toccamento lascivo delle parti intime del corpo anche qualora avvenga al di sopra degli abiti" , azione che ...Una legge contro gliin luogo pubblico , che ripristina il carcere . La proposta arriva da Fratelli d'Italia. A firmarla è il viceministro Edmondo Cirielli , che ha suggerito la modifica al codice penale, per ...

"Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, si mostra nudo o compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni". E' quanto prevede una proposta di legge, presentata ...Fratelli d’Italia si sta attualmente battendo per contrastare il degrado in cui la nostra società versa e lo vuole fare con un balzo nel passato: il partito ha infatti presentato un disegno di legge ...