“Attenti | non è vero” GF Vip 7 | Nikita toglie la maschera a Oriana | “Ha ragione Antonino”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) È finita tra Daniele Dal Moro eMarzoli al GF Vip. L’ex Uomini e Donne ha accusato l’influencer di essere stata poco chiara e hanno discusso per l’ennesima volta, probabilmente l’ultima. “Io sono sempre stata chiara nel dire che mi piacevi”. Ma Daniele ha tirato in balloSpinalbese e Luca Onestini: “Sì, però ti mettevi nel letto con, poi hai provato con Luca. A me non va bene”. La discussione tra i due è proseguita in cucina e i toni si sono alzati. “Sono una persona giovane e posso (riferendosi all’accusa di essersi avvicinata a Luca, ndr). Tu non mi parlavi. Se non va bene, tutto a posto. Non parlarmi da un giorno all’altro però…Io l’opinione della gente me la metto in tasca”, ha dettoMarzoli e la risposta di Daniele Dal Moro non si è fatta attendere e non si è impietosito vedendo ...