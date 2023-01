Attacco terroristico a Gerusalemme | diversi morti e attentatore ucciso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Attentato, nel quartiere di Neve Yaakov, vicino a una sinagoga. Almeno otto persone sono rimaste uccise e altre 10 sono rimaste ferite di cui 3 in modo grave. Il bilancio è ancora provvisorio perchè sul numero deiancora non c'è un dato certo, visto che alcuni dei feriti sarebbero in condizioni gravissime. Secondo fonti dei media locali, il terrorista, un palestinese residente a Shuafat, avrebbe aperto il fuoco contro le persone che uscivano dalla sinagoga dopo la preghiera del venerdì sera. L'uomo è statodalle forze di sicurezza mentre tentava la fuga in auto. Dopo l'si sarebbero verificate scene di giubilo nella Striscia di Gaza. La notizia è stata celebrata con fuochi d'artificio e spari in aria, secondo quanto riferisce il sito del ...