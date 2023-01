Sette persone sono rimaste uccise e un'altra decina ferite in unnel quartiere di Neve Yaakov a Gerusalemme Est, secondo quanto riferisce il Times of Israel citando fonti mediche e di polizia. La polizia ha riferito che il sospetto aggressore è ...Almeno 8 persone sono rimaste uccise e molte sono rimaste a terra ferite in unnel quartiere di Neve Yaakov, a Gerusalemme Est. La polizia ha ucciso l'agressore. Stando alle prime ricostruzioni, l'attentato è avvenuto all'interno (o nei pressi) di una ...

Sayfullo Habibullaevic Saipov, l’uomo uzbeko che nel 2017 uccise 8 persone in un attacco terroristico a New York, sarà condannato alla pena di morte o all’ergastolo Il Post

Attacco terroristico a Gerusalemme, 8 morti Adnkronos

Attentato a Gerusalemme: 8 morti nella sparatoria. L'assalitore è stato ucciso L'HuffPost

Gerusalemme est, apre il fuoco in una sinagoga: 7 morti e molti feriti RaiNews

Almeno 8 persone sono rimaste uccise e molte sono rimaste a terra ferite in un attacco terroristico nel quartiere di Neve Yaakov, a Gerusalemme Est. La polizia ha ucciso l'agressore. Stando alle prime ...Un attacco terroristico si è verificato a Gerusalemme Est, nel quartiere di Neve Yaakov. Il sospettato dell’assalto è stato ucciso.