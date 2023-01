(Di venerdì 27 gennaio 2023) Attentato a colpi di arma da fuoco nei pressi di unaa Gerusalemme. L'è avvenuto a Neve Yaakov, rione ortodosso della città e sarebbe avvenuto in due fasi: prima davanti allapoi in un punto poco più...

AGI - Almeno otto persone sono rimaste uccise in uncontro una sinagoga a Gerusalemme est e altre tre sono rimaste gravemente ferite. Il bilancio è del ministero degli Esteri israeliano su Twitter, ma sul numero dei morti ancora non c'è ...- - > Il luogo dell'a Gerusalemme Est - Ansa . Almeno otto persone sono rimaste uccise in uncontro una sinagoga a Gerusalemme est e altre tre sono rimaste gravemente ferite. Il bilancio è ...

Attacco armato vicino a sinagoga, almeno 8 morti. Colpito l'attentatore Avvenire

Attacco armato a una sinagoga: ci sono dei morti Today.it

Iran, attacco armato contro l'ambasciata dell'Azerbaigian: un morto e 2 feriti, ipotesi terrorismo Virgilio Notizie

Quattro persone sono state uccise in un attacco armato a Ismailia, città egiziana sul Canale di Suez Il Post

Spagna, attacco a due chiese ad Algeciras: un morto e quattro feriti Euronews Italiano

Il portavoce per gli affari esteri dell’UE, Peter Stano, ha espresso venerdì le sue condoglianze per la morte del capo della sicurezza dell’ambasciata azera in Iran durante l’attacco di un uomo armato ...Almeno 7 i morti e 10 i feriti nel sobborgo di Neve Yaakov, davanti a una sinagoga. Ucciso l’attentatore: è palestinese ...