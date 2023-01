Atletica | World Indoor Tour | Federico Riva sfiora il record italiano sui 1500 Sfilza di mondiali stagionali | vince Asher-Smith

(Di venerdì 27 gennaio 2023) A Karlsruhe (Germania) è andata in scena la prima tappa del(livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante dileggera per quanto riguarda le gare al coperto. In terra tedesca si è aperta ufficialmente la lunga volata che conduce agli Europei in sala, in programma a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. Siamo soltanto all’inizio dell’annata agonistica e si sono registrate unadilead (migliori prestazioni), tra gli italiani si è distinto, che hato ilnazionale deimetri e ha conquistato un bel terzo posto. 60 METRI (FEMMINILE) – La gara più attesa della serata si ...

Sette tappe consecutive per approdare poi ai campionati europei indoor diLeggera: è un programma fitto quello che da questo venerdì si prenderà la scena. La partenza è ormai, come di consueto, in Germania con il meeting di Karlsruhe. Il via è previsto alle ore 18.Specialità dell'leggera e disciplina olimpica sia maschile sia femminile, il salto con l'... Stando al regolamento dellaAthletics , una gara di salto con l'asta premia, ovviamente, chi ...

LIVE Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe in DIRETTA: Federico Riva demolisce il record personale nei 1500! OA Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Atletica, ecco il World Indoor Tour: si parte da Karlsruhe Virgilio Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

A Karlsruhe (Germania) è andata in scena la prima tappa del World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera per quanto riguarda le gare al coperto.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 La nostra DIRETTA LIVE del meeting di Karlsruhe finisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti! 21.56 Una serata positiva per gli azzurri ...