Atletica oggi | Meeting Karlsruhe 2023 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 27 gennaio 2023)venerdì 27 gennaio (dalle ore 18.30 alle ore 22.00 circa) si disputerà ildi Karlrsuhe, prima tappa del World Indoor Tour(livello gold), ovvero il massimo circuito internazionale dileggera per quanto riguarda le specialità al coperto. Si tratta del primo di sette appuntamenti che ci terranno compagnia per un mese e che lanceranno la volata agli Europei Indoor, ina Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. La stagione in sala entra nel vivo con l’ormai tradizionale evento in Germania, a cui prenderanno parte diverse stelle del panorama mondiale, pronte a regalare grande spettacolo a tutti gli appassionati. La tedesca Malaiko Mihambo, Campionessa Olimpica di salto in lungo, è indubbiamente il nome di riferimento di questa kermesse. I 60 metri si preannunciano ...