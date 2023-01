Atalanta-Sampdoria | Stankovic | “Prima o poi qualche episodio ci girerà bene”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Petto contro petto, coast to coast. Rispettiamo l’ma noi proveremo a fare la nostra partita senza mollare. Ultimamente l’sta andando davvero, in casa e fuori casa. Hanno potenziale offensivo e difensivo e ragazzi davvero molto forti, ma con grande rispetto andiamo ad affrontarli. Dobbiamo trovare le prestazioni. Quando succederà, perché succederà, checidovremo essere presenti. I ragazzi si lamentano che se giochiamoo male comunque perdiamo, ma noi siamo la, i ragazzi li ho visti belli, pronti, concentrati, pronti a soffrire. Dovremo essere forti, umili e con grande coraggio”. Lo ha detto l’allenatore della, Dejan ...

Gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra(20giornata:) PALOMINO: lesione muscolo/fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. Rientro a ...Quote in discesa per l'(1,32), che al Gewiss Stadium ospita una(9,50) alla disperata caccia di punti salvezza, mentre l'Empoli (3,20), in striscia aperta di risultati utili da 5 ...

Atalanta Sampdoria: tutti i precedenti con l'arbitro Doveri Samp News 24

Cuisance atteso a Genova: può esserci per Atalanta-Sampdoria Samp News 24

Atalanta-Sampdoria, è il testacoda del gol. La Dea segna a raffica, il Doria in attacco fatica Il Secolo XIX

Atalanta, Zapata è in miglioramento. Convocazione probabile per la Samp L'Eco di Bergamo

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...“Il mio futuro è alla Juventus Sono solo voci che saltano fuori ovunque, ma siamo tutti concentrati per fare il meglio possibile. Per me sarebbe bellissimo raggiungere il massimo in questa stagione.